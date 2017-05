Lar de idosos arrecada dinheiro para consertar telhado; veja como ajudar

O Solar Colombino Augusto de Bastos, lar de idosos do setor Parque Amazonas, está arrecadando dinheiro para consertar o telhado da instituição. O bazar do abrigo está com promoção no preço de todos os itens até o próximo sábado. São vendidos roupas e sapatos (masculinos, femininos e infantil), acessórios, bolsas, móveis e até eletrodomésticos.

O local está com várias goteiras que podem criar mofos e prejudicar a saúde dos idosos. A instituição chegou a comprar um novo conjunto de telhados, mas a mão de obra para a reforma é estimada em mais de R$ 30 mil.

O Solar Colombino é uma obra social da Irradiação Espírita Cristã que funciona desde 1970 e abriga 55 idosos atualmente.

Bazar do Solar Colombino

De segunda até sábado, das 8 horas até as 18 horas

Endereço: Avenida Antonio Fidelis, nº 800, Parque Amazônia, (Próximo à rotatória do colégio WR Júnior)