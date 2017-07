Lançamentos em faturas de cartão de crédito de clientes da LonTour estão suspensos

A juíza Rozana Camapum acatou o pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e do Procon Goiás e concedeu tutela de emergência determinando que os bancos suspendam imediatamente os lançamentos em faturas de cartão de crédito e de cobranças referentes aos serviços da empresa de turismo LonTour.

A ação foi protocolada pelos dois órgãos na última segunda-feira (24), depois que a empresa de Goiânia entrou com pedido de recuperação judicial e fechou suas portas, deixando de atender centenas de clientes que aguardavam a realização de suas viagens, a maioria delas para o exterior.

A estimativa é que mais de 500 pessoas tenham sido lesadas. O montante de prejuízos pode chegar a mais de R$ 6 milhões, segundo um cálculo da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor de Goiás (Decon).

Conforme o texto do MP, o pedido tem o objetivo de resguardar os interesses dos consumidores que adquiriram pacotes e passagens com a agência e evitar maiores prejuízos com o lançamento dos valores nas faturas de cartão de crédito. A demanda é assinada pelo promotor de Justiça Ramiro Carpenedo Martins Netto.

Além dessa ação civil pública, o MP ingressou com outro pedido de tutela de urgência, distribuído para a 17ª Vara Cível de Goiânia, no qual foi requerido o bloqueio de bens das duas empresas e de seus donos, Rodrigo Rodrigues, Giovanna Augusta Moreira Fernandes Rodrigues e Fernando Antônio Bessa. Essa medida já foi deferida pela Justiça.

Comunicado

Segundo informações da TV Anhanguera, a LonTour emitiu um comunicado com um chamado para atender, individualmente, cada cliente. Conforme o documento, a partir do dia 7 de agosto, no horário comercial, todos os clientes que adquiriram viagens internacionais serão atendidos.

Já aqueles que compraram pacotes para viagens nacionais, o atendimento será realizado no dia 14 de agosto.