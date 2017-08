Lagarto Teiú é encontrado dentro de casa em Mineiros

Um lagarto Teiú foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de segunda-feira (14), em uma casa no no Setor Leontino, em Mineiros. No resgate foi utilizado um laço de captura e uma caixa de contenção. Depois da ação, como ele não estava ferido, foi solto em uma reserva.

De acordo com os bombeiros, o Teiú é um réptil que se alimenta de ovos, insetos, répteis, anfíbios, e pequenos mamíferos e frutas. O lagarto pode chegar a pouco mais de 1 metro de comprimento, sendo 40% da cauda.

Ainda segundo os bombeiros, ele é um animal pacífico, porém, pode atacar quando se sente acuado. O Corpo de Bombeiros Militar reforça a orientação para acionar o telefone de emergência 193 todas as vezes que o cidadão se deparar com uma animal silvestre.