Ladrões engravatados são presos após roubarem três bicicletas

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu três homens suspeitos de furtar três bicicletas na madrugada desta quarta-feira (19), na Asa Norte, em Brasília.

O trio estava com camisas sociais e um deles usava gravata. Segundo informações do site Metrópole, os suspeitos cortaram os cadeados das bicicletas com um alicate. Os detidos foram reconhecidos pelo síndico do prédio.

Os militares foram acionados cerca das 5h e localizaram os três embarcando em um ônibus na Rodoviária do Entorno, no centro da cidade.