Ladrões de celulares são presos em Goiânia e Trindade

Quatro homens foram presos, na tarde desta terça-feira (7), em Goiânia e Trindade, suspeitos de roubar aparelhos celulares.

O primeiro flagrante foi efetuado por uma equipe de do 7º BPM. Durante patrulhamento pela Avenida T-9, os militares foram informados que após roubarem algumas pessoas, uma dupla de criminosos fugiu sentido à Vila União. Após patrulhamento na região, a polícia localizou Lucas Gabriel Matos de Araújo, de 18 anos, e Adrielson de Souza Braz, 20 anos, e apreendeu uma faca, um celular e um revólver.

Já em Trindade, uma equipe de policiais militares do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) do 22° BPM, com o apoio do Comando de Policiamento de Unidade (CPU), efetuou a prisão de dois suspeitos que haviam acabado de roubar celulares em Santa Bárbara e estavam fugindo rumo a Trindade. Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre 38.