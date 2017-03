Ladrões de carros agiam com extrema violência na zona Leste de Goiânia e Aparecida

A Polícia Civil deflagrou a operação Zona Leste com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que roubava e desmanchava veículos na região leste de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A ação acontece nesta na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo as investigações, os criminosos agiam com extrema violência e roubaram dezenas de veículos nos últimos meses. De acordo com a polícia, 19 pessoas já foram presas.

A operação contou com a participação de 120 policias civis que cumpriram os 19 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão, na capital, em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Abadia de Goiás.

Na ação, foram apreendidas munições e arma de fogo, colete antibalísticos e veículos suspeitos. Os detalhes da operação serão apresentados em uma coletiva à imprensa, às 10h, na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de veículos automotores.