Ladrão invade comércio, frita salgadinhos e vai embora levando R$ 1,5 mil em lanches

Um assaltante invadiu uma lanchonete na madrugada do último domingo (23) e duas câmeras de segurança flagraram toda a ação do homem, que fritou salgadinhos e fugiu levando congelados, vinhos e champagne. Segundo a proprietária, o prejuízo está sendo calculado em R$ 1,5 mil.

O crime aconteceu no Bairro Parquelândia, em Fortaleza. O ladrão chegou a puxar os fios da câmera de segurança, na tentativa de evitar que o dispositivo gravasse o furto. Porém, o equipamento de segurança continuou a funcionar e filmou todos os passos do criminoso, que passou mais de uma hora dentro do estabelecimento.

"Ele fritou coxinhas, ele fritou surpresas de queijo, ele fritou coxinha de carne”, disse a proprietária, que pediu para não ser identificada.

O crime abalou a empresária, que desde o crime, não preparou novos lanches e demitiu a funcionária. Segundo ela, falta motivação. "A sensação é de fracasso porque você não tem como fugir, você está sempre à mercê disso, não tem como evitar”, desabafou.

A ocorrência foi registrada na Delegacia do Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, mas até a tarde desta quinta-feira (27), ninguém foi preso.