Ladrão é morto em Goiânia durante tentativa de assalto a casa de vizinha de PM

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (4), após trocar tiros com policiais no Setor Goiânia II, na capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um policial militar aposentado reagiu a uma tentativa de assalto a uma vizinha dele. A mulher estava saindo para trabalhar quando foi abordada por três assaltantes.

O PM solicitou acompanhamento dos militares do 9º Batalhão e do Giro. Foram feitos o acompanhamento e o cerco policial. Um dos suspeitos disparou contra os militares e acabou morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de um dos suspeitos no local, depois que uma ambulância de suporte avançado foi acionada.

Os outros dois bandidos fugiram, mas a PM conseguiu apreender o outro adolescente. O carro da vítima foi recuperado.