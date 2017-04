Líder de grupo suspeito de explodir bancos e aterrorizar cidades de Goiás é preso

Foi apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (11) o líder e explosivista de uma quadrilha especializada suspeita de praticar ataques a agências bancárias e empresas de transporte de valores da região Norte de Goiás. Ação denominada como “novo cangaço” pela polícia.

Daniel Xavier da Silva foi preso em João Pessoa, na última quarta-feira (5), com apoio da Polícia Civil da Paraíba. Ele estava em uma praia em frente ao apartamento de luxo na orla de João Pessoa, onde residia desde o início do mês com a esposa. Polícia atribui ao homem a coordenação das ações.

Outros seis suspeitos de integrar o bando já estão presos desde o ano passado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Os crimes ocorreram em 2016, em São Miguel do Araguaia, Mara Rosa, Cavalcante e Santa Terezinha de Goiás, além de um assalto a um carro forte próximo a cidade de Campinaçu.

Todos serão indiciados pelos crimes de associação criminosa, latrocínio consumado, latrocínio tentado, roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade, e estão preventivamente no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia.

Investigação

Responsável pela apuração, o delegado Alex Vasconcelos diz que a Operação Proa Norte começou a investigar o grupo em janeiro de 2016, após uma ação que destruiu dois bancos de São Miguel do Araguaia, matou uma jovem de 27 anos e feriu 15 moradores com diversos disparos efetuados pela cidade.

Segundo o delegado, a quadrilha era extremamente violenta e aterrorizava as cidades por onde passava. A Polícia Civil conseguiu comprovar a ligação do grupo com pelo menos sete ações criminosas, dentre elas o roubo de 600 quilos de explosivos em uma mineradora de Barro Alto que municiou as demais ações, que incluem, ainda a explosão de um carro forte em Campinaçu no ano passado.