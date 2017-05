Líder da Igreja Mundial pede R$ 1 mil a fiéis e cobra que doações sejam feitas direto no caixa

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, lançou no início da semana uma campanha na televisão pedindo que fiéis colaborem com doações de R$ 1 mil para a manutenção de sua programação no canal RCI, exibida em UHF (TV aberta e TV por assinatura).

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, Valdemiro abriu uma conta em um banco apenas com este propósito. O pastor sugeriu ainda que os doadores não façam o depósito em caixas eletrônicos. "Não depositem em caixa eletrônico. Porque banco não respeita as leis do país", afirmou.

Ainda segundo Feltrin, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus disse aos telespectadores que a doação é destinada exclusivamente para a continuidade da obra na televisão e que isso não tira dos fiéis as demais obrigações, como o dízimo. "Dízimo é dízimo. É outra coisa. Isso é para a TV", explicou.