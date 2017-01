Justiça suspende concurso da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás

O juiz Rodrigo Rodrigues Prudente, da Vara das Fazendas Públicas da comarca de Valparaíso de Goiás, suspendeu o concurso público que preencheria o quadro de pessoal da Câmara de Vereadores da cidade, nesta quinta-feira (12).

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) em 29 de dezembro de 2016, quando foi requerida a nulidade do processo. Segundo o MPGO, o Instituo responde por diversas investigações cíveis (de improbidade administrativa) e criminais (denúncias de crimes de corrupção e fraudes). O certame era para preenchimento de 240 vagas, incluindo cadastro de reservas, para os níveis fundamental, médio e superior do legislativo municipal. A remuneração ficava entre R$ 1,7 mil e R$ 3,6 mil.

O magistrado determinou que a Câmara Municipal está proibida de efetuar qualquer tipo de pagamento ou repasse financeiro ao Instituto Cidades, decorrentes do contrato administrativo nº 09/2016. Caso descumpra decisão, os responsáveis poderão pagar multa diária arbitrada em R$ 5 mil.

Rodrigo Rodrigues ressaltou as fraudes ficam evidenciadas pelo prazo recorde para o procedimento do certame, em menos de 90 dias entre a formalização do contrato, publicação do edital, aplicação das provas e a homologação do resultado, e pela total falta de pesquisa quanto à idoneidade moral da empresa diretamente contratada pela administração pública.