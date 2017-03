Justiça perdoa mãe que furtou filhos de abrigo e diz que ela já foi punida 'pelo destino'

Uma decisão judicial concedeu perdão a uma mãe que furtou os filhos, de 2 e 4 anos, da Casa Abrigo Raio de Sol, em Palmas (TO). Os filhos haviam sido levados para o abrigo após denúncia de que a mãe usava as crianças para mendigar. Com a determinação, o caso foi arquivado.

Para o juiz Gilson Coelho Valadares, a mãe já foi punida “pelo destino”. “Uma por ser pobre, outra por ser usuária de drogas, estando, inclusive, à beira da interdição por problemas de ordem mental. Golpe maior será alijá-la totalmente dos filhos, impedi-la de lhes propiciar o mínimo de convivência e de carinho”, diz a decisão. Conforme o juiz, seria “perversidade” condenar a mãe.

Na determinação, Valadares diz que a mãe sofre de “um transtorno de personalidade” e se encontrava “embalada por grande emoção e relevante sentimento de amor pelos filhos”, e por isso, em um "impulso de mãe" entrou no abrigo e retirou os filhos.

Abrigo

Conforme a decisão, a investigação apurou que a mãe pulou o muro do abrigo, pegou os filhos e os levou para a casa de seu pai, no bairro Aureny 4, região sul da Capital. A mãe da criança, conforme as investigações, deixava os dois filhos sujos, sem vestimentas e desnutridos para mendigarem na rua.