Justiça nega pedido de Ministério Público e mantém réveillon em Goiânia

O juiz plantonista Lionardo José de Oliveira negou o pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) de suspensão da festa de Réveillon em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, marcada para este sábado (31). Mais cedo, a Goiás Turismo havia anunciado, em nota, que o show seria realizado mesmo com a solicitação do MP-GO.

O MP-GO havia argumentado que diante da atual situação financeira e orçamentária do Estado, o evento orçado em mais de R$ 1 milhão afrontaria diretamente os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, que regem a administração pública.

Na decisão obtida com exclusividade pelo jornalista do POPULAR, Cleomar Almeida, o magistrado concluiu pela “conveniência da realização do Réveillon 2017” e indeferiu a tutela de urgência pleiteada por considerar que o Ministério Público dispõe de “instrumentos outros para buscar o ressarcimento do erário caso o provimento final seja pela conclusão da ilegalidade dos contratos administrativos celebrados”.

O show marcado para começar às 19 horas vai contar com a participação de Gustavo Lima, Cláudia Vieira, Grace Carvalho, Almir Pessoa, a banda Mr.Gyn e o locutor de rodeios Cuiabanno Lima.