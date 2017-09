Justiça mantém preso homem que ejaculou em passageira em SP

Após ser detido novamente no sábado (2), suspeito de estuprar mais uma mulher, o ajudante geral Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, seguirá preso em São Paulo. A decisão foi dada hoje pela Justiça de São Paulo, que alterou a prisão em flagrante para a preventiva - enquanto durar o processo.

O juiz Rodrigo Marjola aceitou a denúncia do delegado Rogério de Camargo Nader, do 78º DP (Jardins), que cobre a região da avenida Paulista.

Segundo a Justiça, uma testemunha afirmou que Novais chegou a usar força física para evitar que a vítima do sábado conseguisse se desvencilhar dele no momento do ataque. Novais teria encostado o pênis no corpo da mulher, o que é caracterizado como estupro pelo Código Penal.

Em nota, MPSP informou que atuará para que Novais, "em virtude dos sinais da existência de patologia psiquiátrica, receba diagnóstico e tratamento médico adequado a fim de que não volte a delinquir".