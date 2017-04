Justiça goiana determina que Facebook reative perfil de jovem portadora de câncer

A bacharel em Direito Nathália França, de 23 anos, precisou recorrer à Justiça para conseguir reativar a sua conta no Facebook. A jovem, que mora em Goiânia, sofre de câncer na cervical há mais de um ano e está passando por quimioterapia.

Ela administrava a página "Juntos pela Nath", uma forma de contar a própria história e receber apoio de internautas, mas suas fotos acabaram sendo usadas por pessoas desconhecidas como forma de pedir ajuda financeira.

Ao descobrir o golpe, ela e a mãe, a professora desempregada Denise Aparecida Diogo França, 43 anos, resolveram denunciar os falsários ao Facebook, que, além de desativar as contas falsas, também excluiu os perfis originais – o dela, o da mãe e a página oficial.

Ao G1, Nathália contou que foi pega de surpresa quando os perfis e a página foram deletados no final de fevereiro deste ano. Desde então, ela tem tentado informar a rede social do erro, mas não obteve nenhum retorno.

Nathália, então, entrou com uma ação contra a rede social e, por meio de liminar, a juíza Roberta Nasser Leone, do 5º Juizado Especial Cível de Goiânia, determinou que o Facebook reative as contas verdadeiras.

Ainda de acordo com o G1, o advogado que representa a causa, Rafael Maciel, afirmou que pede uma indenização no valor de R$ 37 mil por erro na prestação dos serviços.