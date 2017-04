Justiça determina suspensão da greve dos servidores da rede municipal de ensino de Goiânia

O desembargador Norival Santomé, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), determinou a suspensão do movimento grevista dos servidores representados pelo Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed). Em caso de descumprimento foi arbitrada uma multa diária de R$ 100 mil. A decisão é dessa terça-feira (18).

Os servidores da educação municipal cruzaram os braços no último dia 11 deste mês. Um ato em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia marcou o início da paralização. A greve da categoria foi decidida em uma Assembleia Geral na frente da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), no Setor Leste Universitário, no dia 6 do mesmo mês.

Segundo o Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed), o sindicato apresentou 32 reivindicações da categoria ao secretário Marcelo Ferreiro da Costa, mas o titular não se manifestou.

Entre as reivindicações, melhora da estrutura física e segurança dos prédios escolares, valorização e cumprimento dos direitos de servidores administrativos, auxiliares de atividades educativas, coordenadores, diretores e professores, além da imediata convocação dos concursados para resolver o déficit das instituições.

Em sua decisão, o desembargador evidencia que o município de Goiânia foi surpreendido com a deflagração do movimento grevista no mesmo período em que negociava com o sindicato representativo da categoria os ajustes referentes à carreira.

Ao analisar o pedido, o desembargador argumentou que o direito de greve é garantia fundamental e está prevista no artigo 9º da Constituição Federal. No entanto, ressaltou que a paralisação só poderá ocorrer caso a entidade patronal seja notificada com antecedência mínima de 48 horas.

O magistrado entendeu ainda que a deflagração do movimento prejudicará os alunos das escolas públicas municipais, com graves prejuízos, em decorrência da ausência da prestação do serviço de educação e o comprometimento do calendário escolar.