Justiça determina que empresária acusada de golpes na venda de pacotes de turismo use tornozeleira

Por determinação da juíza Patrícia Dias Bretas, a empresária Patrícia Rodrigues de Morais, de 34 anos, acusada de aplicar golpes em clientes da agência de viagens Personal Turismo, terá que se apresentar até o final dessa semana para colocar uma tornozeleira eletrônica. Morais já deveria estar usando o equipamento desde 2016, mas ela recorreu da decisão e ainda está sem o aparelho.

Segundo a decisão da juíza, a empresária é obrigada “a permanecer com a tornozeleira até o fim do processo ou eventual revogação da proibição”. Já o pedido de prisão preventiva foi negado pela magistrada.

“Entendo que não merece prosperar, porque conforme explanado pelo representante ministerial, os documentos ora apresentados pela assistente de acusação não noticiam fatos novos aptos a reverberar em uma segregação cautelar. Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão têm sido adequadas e suficientes para evitar a reiteração delituosa, razão bastante para obstar a decretação de medida cautelar mais gravosa”, explicou Patrícia Bretas.

De acordo com o advogado da empresária, Guilherme do Amaral Pereira, até a manhã desta quarta-feira (15), ela não tinha recebido a decisão. “No ano passado a juíza Luciane Duarte dos Santos já tinha revogado a necessidade do uso de tornozeleira, pois ela [empresária] não tinha sido notificada. Sendo assim, essa nova decisão é equivocada e vamos recorrer”, disse o advogado.

Patrícia Morais responde em liberdade por crimes de estelionato e ações de cobrança e execução, além de ser investigada pela Polícia Federal, que investiga como a empresária vendia moeda estrangeira sem autorização do Banco Central.

A Polícia Civil acredita que ela tenha causado um prejuízo de R$ 1 milhão aos clientes, mas Patrícia Morais já informou que deve apenas R$ 300 mil para "5 ou 6" pessoas, após "quebrar" financeiramente em março de 2015 e ainda diz que não aplicou nenhum golpe.

Desde 2015, já foram registradas oito ocorrências contra a empresária. Segundo o advogado Guilherme do Amaral Pereira afirmou que todas as vítimas que se apresentaram à polícia já receberam algum pagamento parcial, mas que a empresária ainda não conseguiu quitar os pagamentos por dificuldades financeiras.

"Tem gente que tem usado tudo isso o que está acontecendo e ligando no escritório para acuar a Patrícia, dizendo que se ela não pagar todos os valores, não vão assinar a quitação. A Polícia Civil está sendo usada como forma de chantagem. O delegado me garantiu hoje que não há fatos novos”, ressaltou.

Em nota divulgada na última segunda-feira (13), a empresária reafirmou que busca “resolver todos os problemas relacionados à empresa e aos clientes que foram atendidos e tiveram todo acompanhamento necessário durante o serviço prestado pela empresa, desde 2015. Ainda no texto, ela contou que “a maioria dos interessados que procuraram a polícia tiveram a dívida confessada e parte até mesmo paga, sendo que para alguns foi ofertado quitação do débito, porém sem resposta até o presente momento. Apesar de toda calúnia e difamação, é importante esclarecer que a empresa passou por dificuldades financeiras, devido o impacto na economia nacional, em 2015. Ressalto que todos os serviços contratados foram prestados e nenhum cliente ficou sem receber atendimento”.

Patrícia disse também que o seu objetivo “é negociar com todos os reclamantes. Não estou ignorando os problemas, estou enfrentando. O jurídico da empresa está buscando finalizar os acordos firmados com os consumidores que interromperam as negociações anteriores e concluir todos os processos”, concluiu.