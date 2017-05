Justiça determina prisão preventiva de casal que assassinou criança de 9 anos, em Goiânia

Após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (22), o judiciário goiano determinou a prisão preventiva do casal que assassinou o estudante Antônyo Jorge Ferreira da Silva, 9 anos, no Residencial Nunes de Morais, em Goiânia.

O padrasto da criança, Renato Carvalho Lima, 20 anos, e a mãe do menino, Jeannie da Silva de Oliveira, de 27 anos, responderão por homicídio qualificado e já foram encaminhados para a Casa de prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia. As informações são do delegado responsável pelo caso Valdemir Pereira.

“Eu tinha remetido à Justiça a representação de conversão do flagrante em prisão preventiva, e fui informado de que o pedido foi aceito e a determinação foi concedida nesta tarde”, relatou.

Segundo o inquérito, o crime foi cometido na última sexta-feira (19). Em um vídeo divulgado também nesta terça pela Polícia Civil (PC), o padrasto afirma que matou o garoto a pedido da mãe.

O corpo de Antônyo foi encontrado nu e em estado de decomposição enrolado em lençóis, com os pés e mãos amarrados dentro de uma caixa de papelão em um matagal ao lado da casa onde Renato morava com a mãe, às margens da BR-060.

O delegado detalhou que a criança sofreu durante o ato criminoso. Segundo ele, Renato tentou aplicar um golpe no pescoço da criança e, assim que ele pensou que a criança tivesse morrido, ele parou. Contudo, o menino continuou respirando e acordou. O padrasto então teria novamente aplicado o mesmo golpe, tentou enforca-lo com um lençol e depois, com um cinto, finalizou a execução.

Como consta na confissão do homem, a motivação era de que a mãe do garoto não queria mais cuidar do filho e não queria mais ser responsável por ele. A mulher nega as acusações.

Sequestro

Segundo a investigação, no domingo (21), o casal chegou a procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência relatando o sequestro da criança. Eles teriam dito que Antônyo foi levado por traficantes por uma dívida de R$ 850 do companheiro.

Quando questionado, o padrasto, então, não soube informar para quem ele devia e nem como tinha contraído aquela dívida, conforme o delegado. Diante das contradições, os dois passaram a ser suspeitos do crime. Após três horas de interrogatório, Renato confessou o assassinato.