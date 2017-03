Justiça determina liberação de medicamento a criança que sofre de doença grave em Goiás

A Justiça goiana determinou que a Secretaria de Saúde do Município de Porangatu forneça o medicamento Oxibutinina 5 mg a uma criança, de 6 anos, que sofre de uma doença grave na bexiga e intestino neurogênico. A decisão, unânime, é da 6ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). O relator é o desembargador Jeová Sardinha de Moraes.

De acordo com o TJGO, o médico recomendou que a criança faça uso contínuo do medicamento, além de fraldas descartáveis, luvas látex, seringas, tubos de cloridrato de lidocaína, geléia estéril 2% e sondas.

Porém, ao buscar os produtos junto a Secretaria Municipal de Saúde, a mãe foi informada que o medicamento não consta na lista do Ministério da Saúde e, portanto, não poderia ser disponibilizado. Ainda segundo o tribunal, ela procurou o Ministério Público alegando não ter condições financeiras para arcar com o tratamento.

A Secretaria de Saúde recorreu da decisão sob a argumentação de que não possui recursos financeiros para comprar o medicamento, que custa, em média, R$ 30,00, assim como custear com o tratamento.