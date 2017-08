Justiça determina interdição de monumento do Cristo Redentor em Ceres

O juiz Jonas Nunes Resende acolheu pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e determinou, na última semana, que o município de Ceres interdite imediatamente a área do Cristo Redentor, monumento de destaque na cidade. De acordo com a ação, o monumento está com a estrutura física comprometida, e oferece risco aos visitantes e moradores próximos.

Conforme apontado pelo promotor Florivaldo Vaz de Santana, a estrutura do monumento está com rachaduras no concreto, ferragens expostas e apresenta risco de desabamento. Por ser uma área de visitação, a situação “se torna ainda mais insustentável, já que as rachaduras se agravam de forma mais acelerada e os visitantes correm risco de segurança”. Ainda segundo a ação, há residências próximas, colocando em risco também os moradores da região, e a estrutura ameaça cair sobre a rede de energia elétrica.

Com a apuração do comprometimento da estrutura, o Corpo de Bombeiros interditou a área em novembro de 2016. Entretanto, até o momento, a administração do município não efetuou nenhuma ação para impedir visitas ao local. Diante disso, o MP ajuizou a ação, requerendo a devida interdição do monumento.

Na decisão, o juiz determinou que o município de Ceres faça a interdição da área do Cristo Redentor em período integral até o final das obras de recuperação do local, não permitindo a entrada e permanência de nenhuma pessoa, não subindo em suas estruturas ou permanecendo em sua base de sustentação.

A administração municipal tem ainda o prazo de 30 dias para providenciar laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre as condições da estrutura, e, a partir de então, mais 90 dias para execução de obra de recuperação do monumento.

Em caso de descumprimento, poderá ser aplicada multa diária no valor de R$ 500, revertidos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.