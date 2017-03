Justiça determina bloqueio de bens de Edivaldo Cardoso de Paula, ex-presidente do Detran

A Justiça determinou o bloqueio de bens de Edivaldo Cardoso de Paula, ex-presidente do Departamento de Trânsito (Detran) de Goiás e atual presidente da Agência Brasil Central (ABC), por integrar esquema de corrupção chefiado por Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

De acordo com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), os bens, no valor de R$ 916.559,44, são referente ao suposto dano material ao erário (no valor estimado de R$ 458.279,72) e à multa civil. A decisão é assinada pelo juiz Ricardo Prata.

Ainda segundo o MP-GO, a apuração teve início após compartilhamento de provas coletadas pela Polícia Federal na “Operação Monte Carlo”. Através de diálogos, captados com autorização judicial, e documentos apresentados nos autos, ficou comprovado que Edivaldo assumiu o cargo de presidente do Detran para patrocinar, no âmbito da administração pública estadual, interesse da organização criminosa ao direcionar verba publicitária do órgão para veículos de comunicação vinculados a Cachoeira.

Pela decisão, foi determinado ainda o bloqueio de bens de Carlinhos Cachoeira (R$ 916.559,44), Carlos Antônio Nogueira (R$ 916.559,44), WCR Produção e Comunicação Ltda. (R$ 916.559,44), Espaço Nobre (R$ 533.388,12) e Invento Comunicação e Marketing (R$ 383.171,32).