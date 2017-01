Justiça decreta prisão preventiva de irmãos suspeitos de atentado contra advogado em Goiânia

A Justiça decretou nesta quarta-feira (25) a prisão preventiva dos irmãos Valdinho Rodrigues Chaveiro e Ovídio Rodrigues Chaveiro, acusados de serem responsáveis pelo atentado que feriu o advogado Walmir Oliveira da Cunha, de 37 anos, ocorrido em 2016.

Os policiais federais aposentados estão recolhidos desde 27 de dezembro na carceragem da Polícia Federal. A Justiça entendeu agora que eles devem ficar presos até o julgamento.

O atentado ocorreu no escritório KBR Advogados e Consultores, na Rua 15, no Setor Marista. após um motoboy entregar uma caixa de vinho endereçada ao advogado. Walmir a abriu e, notando tratar-se de uma bomba, a jogou em um canto do hall de entrada do escritório. A bomba explodiu, ferindo gravemente o advogado, que teve parte da mão e dedos amputados, fratura em um dos pés e queimaduras extensas pelo corpo. O hall ficou destruído com a explosão.

A bomba foi uma represália ao fato de Walmir Cunha ter ganho uma ação na área de Direito de Família (leia mais na página anterior) sobre a guarda da neta de Valdinho. A mãe da criança, a tia e a avó foram conduzidas coercitivamente ontem cedo à Deic, onde prestaram depoimentos sobre o crime contra o advogado. Elas foram liberadas ainda pela manhã e não falaram com a imprensa.