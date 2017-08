Justiça dá prazo de 60 dias para que Governo de Goiás regularize serviço de tornozeleira eletrônica

A juíza Suelenita Soares Correia, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, concedeu parcialmente tutela de urgência de uma ação civil pública determinando que o Estado de Goiás implemente a totalidade das tornozeleiras eletrônicas previstas no contrato nº 002/2014, conclua o pregão eletrônico relativo aos aparelhos e contrate empresa fornecedora de equipamentos de monitoramento, no máximo em 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que havia solicitado ainda a proibição de que a Goiás Turismo realizasse shows e propagandas institucionais que “não sejam estritamente de utilidade pública” até que os serviços de monitoramento estejam plenamente regularizados. Neste ponto, a juíza indeferiu o pedido, salientando que não cabe ao Judiciário gerir os gastos da Agência Estadual de Turismo.

Entre os argumentos do governo do Estado para solicitar o indeferimento, cita a juíza, está o “perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão dado seu caráter satisfativo.” Em sua decisão, a juíza negou o argumento do Estado, questionando “qual a irreversibilidade de uma decisão que obrigue ao Estado cumprir o dever constitucional de garantir a população uma segurança real, concreta?” Suelenita falou ainda sobre a importância do monitoramento eletrônico. “Todos nós sabemos que a segurança pública, não só em Goiás, mas em todo o Brasil, está um caos. Tornou-se um caso de calamidade pública, basta verificarmos os noticiários diários para constatarmos o alarmante aumento do índice de violência”, continuou. Informou que a tornozeleira eletrônica possibilitou o esvaziamento dos locais que abrigavam presos provisórios, gerando grande economia ao erário.

Portanto, a magistrada afirmou ser dever do Estado investir a verba necessária para assegurar a efetiva vigilância sobre aqueles que precisam ser monitorados.

Resposta

O Governo de Goiás aguarda notificação para se manifestar tecnicamente, por meio de sua Procuradoria Geral, quanto às determinações estabelecidas pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A administração estadual pondera, no entanto, que todas as atividades de cultura e lazer realizadas são pautadas por utilidade e interesse públicos, voltados para o fomento da indústria do turismo, do comércio e dos serviços em Goiás.­

Caso Rocha Loures

Nas últimas semanas, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) questionou a liberação da tornozeleira eletrônica e apontou favorecimento à Rodrigo Rocha Loures, indicando que a cessão da tornozeleira eletrônica permitiu que o político passasse na frente de mais de 100 presos do sistema penitenciário goiano que aguardavam o equipamento. Após receber a tornozeleira, o ex-deputado federal conseguiu deixar o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde ficou preso durante o mês de junho. O Distrito Federal alegou não ter a tornozeleira disponível.

Em meio a polêmica, o coronel Victor Dragalzew Júnior, que estava à frente da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSPAP-GO) desde março de 2016, deixou o cargo.

Rocha Loures foi detido em função da gravação feita pela Polícia Federal mostrando ele recebendo uma mala com R$ 500 mil, suposta propina paga pelo grupo JBS, que teria como destinatário final o presidente da República, Michel Temer (PMDB).