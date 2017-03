Justiça condena salão de beleza a indenizar cliente que teve alergia após procedimentos químicos

A justiça goiana condenou um salão de beleza de Goianésia a indenizar, em R$ 3 mil, uma cliente que sofreu uma reação alérgica após submeter os cabelos a uma série de procedimentos químicos.

A sentença é da juíza Ana Paula de Lima Castro, da 2ª Vara Cível da comarca, que considerou como falha na conduta da cabeleireira a ausência de testes de sensibilidade na cliente antes de aplicar os produtos.

Segundo informações do Tribunal de Justiça de Goias (TJ-GO), logo após terminar o tratamento capilar – que incluiu descoloração, tintura e selagem dos fios – a cliente já começou a sentir feridas na cabeça e coceira no couro cabeludo.

Ao chegar em casa, as dores no local pioraram. Seu marido notou vermelhidão no local e fotografou as lesões.

Ainda de acordo com o TJGO, em sua defesa, a dona do salão alegou que a cliente afirmou estar acostumada a fazer tintura, descoloração e selagem, contudo, a magistrada ponderou que o fato não exime a empresária de responsabilidade, já que o tempo de contato também influenciou nas lesões do couro cabeludo de Elisabete, que já apresentava caspas e irritação e teve o quadro agravado.

Sobre os danos morais, Ana Paula de Lima Castro frisou que “o objetivo almejado com os serviços da ré era uma transformação estética, com o fim de embelezamento através do clareamento do cabelo. Porém, na situação, a finalidade não foi alcançada. Pelo contrário, trouxe-lhe efeitos diversos e inesperados, necessitando, inclusive, de atendimento médico e posteriores cuidados exigidos, com alteração de sua rotina diária”.

A reportagem entrou em contato com o salão, mas até o fechamento deste texto, as ligações não foram atendidas.