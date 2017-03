Justiça condena delegado da PF a mais de 22 anos de reclusão e à perda do cargo

A Justiça Federal decretou a perda do cargo do delegado de Polícia Federal (PF) em Goiânia, Fernando Antônio Hereda Byron Filho, além de 22 anos de reclusão, pela prática dos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, § 1º, do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), por duas vezes, de advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, do CP) e de violação de sigilo funcional (art. 325, § 2º, do CP), por cinco vezes.

Byron Filho foi um dos 79 investigados na Operação Monte Carlo por ter se associado ao grupo chefiado por Carlos Cachoeira. De acordo com o Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO), a denúncia foi apresentada 19 dias depois da deflagração da operação, em março de 2012. Em razão do elevado número de denunciados, o caso de Fernando Byron foi desmembrado do processo.

Consta nos relatos que Byron associou-se à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira, com o intuito de praticar crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa e violação de sigilo funcional. A investigação apurou que o então delegado recebeu, ao menos, R$ 165.000,00 em propina para compartilhar informações sigilosas de que teve ciência em razão do cargo.

As penas somadas chegam a 22 anos e 10 meses de reclusão e a 7 meses de detenção e, ainda, ao pagamento de 680 dias-multa. Cada dia-multa foi fixado em 1/20 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, incidindo a devida correção monetária. Na sentença, a JF, acolhendo pedido do MPF/GO, também decretou a perda do cargo de delegado da PF. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP).