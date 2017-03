Justiça condena agentes fazendários por cobrarem propina para avaliação de imóveis

Dois agentes fazendários foram condenados a dois anos de prisão, em regime inicialmente aberto por corrupção passiva. A sentença foi divulgada pela juíza Placidina Pires, da 10º Vara Criminal da comarca de Goiânia.

Ducivaldo Eugênio da Silva e Dimas Thadeu de Castro, servidores da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), lotados em Goiânia e Trindade, respectivamente, foram considerados culpados por cobrar propina para avaliarem imóveis abaixo do preço de mercado nos casos de pagamento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), tributo de transmissão de bens ou direitos por sucessão ou doação.

O esquema só foi descoberto porque uma das vítimas se recusou a pagar o valor cobrado e denunciou o caso a um servidor da pasta.

Atuação criminosa

Conforme denúncia oferecida pela 48ª Promotoria de Justiça de Goiânia em 2012, os agentes eram responsáveis por analisar e apurar valores a serem recolhidos do imposto. Para tanto, realizavam levantamento superfaturado de imóveis supostamente avaliados. No caso denunciado, Ducivaldo assegurou para a vítima que poderia reduzir o valor do ITCMD devido por ela. No entanto, conforme apontou, ele precisaria de “ajuda de custo” para repassar a Dimas, um dos avaliadores.

Este teria cobrado R$ 50 mil pela avaliação de propriedades rurais que seriam inventariadas. Para manter o valor mais baixo, Ducivaldo teria exigido mais R$ 40 mil, que, segundo ele, seriam repassados a outros colegas, cobrando ainda comissão por serviços de intermediação.

Substituição da pena

Ao analisar o caso, a juíza Placidina ficou convencida da culpa dos agentes fazendários. No entanto, em virtude de as penas aplicadas ao caso não excederem quatro anos e de o crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça, ela substituiu as penas a eles impostas por prestação de serviços comunitários e doação no valor de um salário mínimo, vigente à época, para o Fundo Penitenciário.