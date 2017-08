Juiz nega soltura de motorista embriagado que atropelou e matou jovem na Avenida 85

O motorista Hélio Ferreira da Silva, que em abril de 2016, atropelou e matou a gerente de bar Jéssica Correia de Queiróz, de 25 anos, na Avenida 85, em Goiânia, teve o pedido de revogação da prisão preventiva negado pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara.

Segundo a defesa, Hélio está preso desde a ocorrência do fato mesmo apresentando os requisitos para responder o processo em liberdade. De acordo com o documento, a mulher do motorista e os dois filhos estão passando necessidades e dependem dele para subsistência.

Ao reanalisar o caso, porém, o magistrado afirmou que os argumentos da fundamentação da prisão preventiva de Hélio e o fato do réu possuir condições pessoais favoráveis já foram analisados e indeferidos pelo juízo.

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi marcada para o dia 15 de setembro, às 8h30, quando a 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri reanalisará a prisão cautelar de Hélio Ferreira.

Embriaguez

Segundo a delegada responsável pelo caso, Caroline Paim, o motorista confessou que consumiu bebida alcoólica antes do acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista atingiu Jéssica Correia de Queiróz. A jovem morreu no local.