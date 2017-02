Juiz indefere pedido de suspensão de Carnaval religioso patrocinado pela prefeitura de Palmas

A Justiça indeferiu o pedido liminar para a suspensão do "Palmas, Capital da Fé", que foi protocolado ontem por meio de uma tutela de urgência. O pedido foi realizado pela Associação Brasileira de Ateus e Agnóstico (Atea). O evento é promovido pela Prefeitura de Palmas.



Na decisão, o juiz de direito Manuel de Farias Reis Neto disse que o pedido foi negado já que a alegação de que o evento fere a “laicidade do Estado” não é válida. “É importante ressaltar que o conceito de Estado laico não deve se confundir com Estado ateu, tendo em vista que o ateísmo e seus assemelhados também se incluem no direito à liberdade religiosa”, diz a ação.



Conforme a sentença, evento “tem sido elogiado pela maioria de sua população, notadamente por promover a paz, a tolerância, o respeito, a união familiar, diferentemente dos eventos em época pretérita onde o município patrocinava festas de carnaval com artistas a peso de ouro estimulando, indiretamente, o uso de entorpecentes, drogas, álcool, promiscuidades entre outros funestos efeitos e, segundo consta nesta Comarca, jamais foi proposta qualquer ação nesse sentido, ou seja, de se tentar coibir ou obstaculizar o gasto público com tais eventos”, consta.



Pedido



A ação que pedia a suspensão do evento, que acontece entre o dia 24 e o dia 28 deste mês afirma que o evento "fere de morte o princípio da Laicidade do Estado, que prevê a separação total entre o Estado e Igrejas, não podendo o poder público promover ou auxiliar, de qualquer forma, eventos religiosos".



Para a Atea, o Capital da Fé beneficia, devido às atrações, somente os cristãos, especialmente o segmento evangélico. A ação pediu ainda que caso fosse determinado a suspensão do evento e a Prefeitura de Palmas o mantivesse, fosse cobrada uma multa de R$ 50 mil por dia de shows.



Para a CBN Tocantins, o advogado da Atea Thales Bouichaton disse que já está providenciando o recurso liminar e que vai recorrer ao Tribunal de Justiça.



Prefeitura de Palmas

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Prefeitura de Palmas e aguarda retorno.