Juiz decreta internação por 45 dias de adolescente que matou Tamires

O juiz substituto Lionardo José de Oliveira decretou, nesta quinta-feira (24), a internação provisória, por até 45 dias, do garoto de 13 anos que matou a vizinha Tamires Paula de Almeida, de 14. O ato infracional ocorreu na quarta-feira (23), no Jardim América, em Goiânia. As informações são do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Segundo o Tribunal, nos próximos dias, deve ser feita audiência para apresentação do menor em juízo. Após a oitiva, será aberto espaço para defesa prévia e, por fim, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Somente depois, o juiz estará preparado para proferir sentença, conforme dispõe o Código Penal.

O caso

Tamires foi morta com várias facadas no pescoço, nos braços e no tórax nesta quarta-feira (23), nas escadarias do prédio onde morava no Jardim América. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a adolescente já estava morta quando chegou o socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente suspeito de esfaquear a menina entregou a faca usada no crime para o coordenador do Colégio Estadual Jardim América, onde os dois estudavam a poucos metros do prédio.

Após cometer o ato infracional, o garoto ficou apreendido na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). O corpo de Tamires foi sepultado no final da manhã desta quinta-feira (24), em Pires do Rio, 145 km da capital. Os motivos que levaram o adolescente a esfaquear a jovem ainda estão sendo investigados.