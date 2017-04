Juiz considerou a morte de Robertinho uma tragédia anunciada

O juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, da 7ª Vara Criminal de Goiânia, considerou uma tragédia anunciada a morte do estudante Roberto Campos da Silva, conhecido como Robertinho, de 16 anos, ocorrida na noite de segunda-feira, quando policiais do serviço reservado da Polícia Militar invadiram a casa dele no Residencial Vale do Araguaia, região leste da capital, sob a alegação ...