Juiz arbitral é autuado em flagrante por porte ilegal de arma em Valparaíso de Goiás

Um homem de 42 anos, foi preso na noite de quinta-feira (23), com uma arma de fogo, em um bar, em Valparaíso de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi informada que uma pessoa estava ostentando uma arma de fogo na porta de um bar, no setor Parque Esplanada V. No local, a PM abordou o suspeito que estava com a pistola na cintura e ainda carregada com 15 munições.

De acordo com a polícia, o homem estava visivelmente embriagado e teria dito que era juiz federal, e por isso, poderia permanecer portando arma de fogo na rua. Quando solicitado os documentos pertinentes da arma de fogo, foi apresentado o respectivo registro em nome do homem, que estava com a identidade de juiz arbitral da Câmara de Conciliação e Arbitragem do Distrito Federal.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante delito por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.