Juiz é acusado de corrupção e outras condutas irregulares

A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) determinou, por unanimidade de votos, a abertura de processo administrativo disciplinar (PAD) contra o juiz Felipe Alcântara Peixoto por corrupção e advocacia administrativa. O magistrado era diretor do Foro e juiz da segunda vara da comarca de Porangatu, a cerca de 410 quilômetros de Goiânia, e teve de se af...