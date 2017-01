Jovens são presos por tentativa de roubo em posto de combustíveis em Goiânia

Dois rapazes, de 21 e 19 anos, foram presos na madrugada deste domingo (15), por tentativa de roubo em um posto de combustíveis, no Bairro Goiá, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela Avenida Padre Monte, a equipe percebeu a dupla, que estava em uma motocicleta preta, em um posto de combustíveis. Quando os policiais se aproximaram, os suspeitos fugiram, mas foram abordados logo em seguida.

De acordo com a PM, o condutor do veículo não tinha o documento de registro da moto. Os policiais e os suspeitos foram até o posto e um funcionário contou que a dupla estava tentando roubá-lo quando os militares passaram na frente do estabelecimento.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por tentativa de roubo.