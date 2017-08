Jovens são presos e adolescente apreendida ao tentar roubar PM em Valparaíso

Dois rapazes foram presos e uma adolescente apreendida após uma tentativa de roubo a um policial militar em Valparaíso.

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), o PM estava chegando em casa, quando aconteceu a ação. Segundo a corporação, o policial foi ferido na perna por uma arma de fogo, reagiu e também alvejou o suspeito.

Ainda de acordo com a Rotam, o suspeito foi levado para o Hospital Regional de Santa Maria (DF), onde confessou a participação no crime. No hospital, também foi encontrada uma jovem que informou que estava dentro do carro usado para cometer o crime, junto com seu namorado, que teria prestado socorro ao suspeito e retornado para Luziânia, para guardar a arma da ação em uma casa.

Na residência, a Rotam encontrou o revólver calibre 32 com uma munição intacta e uma munição picotada usada no crime. Os suspeitos foram encaminhados para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de Luziânia.