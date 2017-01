Jovens são presos com drogas no Buena Vista

Dois rapazes de 19 e 18 anos, foram presos com drogas, munições e arma durante a Operação Saturação da Polícia Militar, nos setores Buena Vista, em Goiânia.

De acordo com a PM, foi abordado no local, um jovem de 19 anos, em um Fiat Palio. Segundo os policiais, ele já tem passagem por roubo e no carro foi encontrado uma pequena porção análoga à maconha e R$ 135,00.

O rapaz informou para a PM quem vendeu o entorpecente, um outro jovem de 18 anos, com várias passagens pela polícia, Ele reside no Condomínio Residencial Gardênia, onde ele foi encontrado, além de diversas porções de drogas, sendo 200 gramas de maconha e 15 gramas de cocaína, uma balança de precisão, R$ 350,00 , um revolver cal. 38, oxidado com a numeração suprimida, 26 munições de mesmo calibre, diversas embalagens pequenas em forma de pequenos saquinhos. Tudo estava dentro do guarda-roupa do rapaz.

Eles foram presos e encaminhados a Delegacia de Policia.