Uma jovem de 19 anos e um adolescente de 16 foram mortos a tiros em Silvânia, na região central do Estado, na noite desta quinta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam perto de um bar no Bairro São Sebastião. Dois homens chegaram em uma moto, o garupa desceu e atirou várias vezes. As vítimas não resistiram. Os suspeitos fugiram e ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis