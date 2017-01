Jovens são encontrados debilitados após desaparecimento em trilha em Formosa

O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta sexta-feira (20), os três jovens que estavam desaparecidos após fazerem uma trilha na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a corporação, as vítimas, de 15, 18 e 25 anos, começaram a caminhada pela manhã de ontem (19), mas acabaram se perdendo. Após algumas buscas o trio foi encontrado. Eles estavam debilitados, com arranhões e picadas de insetos. O grupo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Formosa.

O local em que os jovens se perderam é a mesma região em que aconteceram dois acidentes com mortes na Fazenda Indaiá. O primeiro foi em dezembro do ano passado e o outro aconteceu agora no início de janeiro.