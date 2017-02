Jovens poderão se inscrever para mais 10 mil bolsas universitárias

No segundo semestre deste ano, serão ofertadas mais 10 mil bolsas universitárias através do Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O anúncio foi feito durante a assinatura dos contratos de 4 mil novas bolsas no Centro de Convenções de Goiânia.

Os investimentos em Educação não se resumem, segundo o governador Marconi Perillo, apenas na Bolsa Universitária, mas em outros programas como a Bolsa Orquestra, nos centros culturais Gustav Ritter e Basileu Toledo França. Também, no Passe Livre Estudantil, que este ano será ampliado para as cidades de Anápolis e Rio Verde.

Participaram também do evento o vice-governador José Eliton, os deputados estaduais Lucas Calil, Charles Bento e Eliane Pinheiro, os reitores da PUC Goiás, UniAnhanguera, Alfa e IFG, diretores da Fasam, Universo, Unifan, Ulbra de Itumbiara e Faculdade Católica Anápolis, além de centenas de bolsistas.