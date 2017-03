Jovem que fugiu de igreja durante culto é encontrado

Rhuan Cleysom Lopes Batista, de 18 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (20), após sair correndo de um culto em uma igreja no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, foi encontrado por volta de 4 da manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com familiares, ele foi reconhecido por um segurança de uma boate que fica na Avenida Anhanguera, Setor Universitário, que chamou a Polícia Militar (PM) e informou a localização.

“Agora o sentimento é de tranquilidade, gratidão a Deus, porque nada de mal acontece com ele”, afirmou Rozimer Lopes da Costa, tia do rapaz, que é usuário de drogas e estava bem transtornado quando foi encontrado, de acordo com ela.

Sem condições de arcar com o tratamento, ela afirma que a família está em busca de uma clínica de reabilitação para o rapaz.