Jovem que estaria envolvida em ‘Desafio da Baleia Azul’ volta para casa em Goiânia

A jovem Amanda Batista Pereira, de 17 anos, retornou para casa no Bairro Cidade Jardim, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (14). A adolescente saiu de casa sem avisar e na companhia de outra jovem, na última quarta-feira (12). Ela tinha deixado apenas um bilhete.

A mãe de Amanda, Geisebel Batista, que a polícia entrou em contato com ela e disse que havia localizado a jovem e que ela estaria bem. “Ainda não conversamos. Não sei o que aconteceu. Ela entrou, tomou banho, comeu e agora está descansando”, relatou.

O caso era investigado pela delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Assim que Amanda desapareceu, familiares encontraram um perfil no Facebook com imagens da filha junto com a adolescente que a acompanhava e mais uma terceira pessoa.

Os familiares desconfiavam que o desaparecimento de Amanda estivesse relacionado com o 'Desafio da Baleia Azul', jogo que estimula o suicídio entre adolescentes. Nessa página na rede social foram encontradas também imagens de uma baleia azul que podem estar relacionadas com o jogo.

Questionada se sabia do envolvimento da menina com o grupo do Facebook, Geisebel afirmou desconhecer sobre o 'Desafio da Baleia Azul' até o dia do desaparecimento.

'Desafio da Baleia Azul'

Iniciado na Rússia, o 'Desafio da Baleia Azul' (Blue Whale Challenge, em inglês) trata-se de um jogo que estimula o suicídio de adolescentes que já foi responsável por mais de 150 casos de adolescentes que se mataram.

O jogo se inspira em uma crença popular, segundo a qual a baleia azul seria capaz de se suicidar indo voluntariamente encalhar na praia. O “desafio” consiste em induzir os participantes, em grupos no Facebook, a concluírem 50 desafios, que conduzem inevitavelmente à morte.

Os desafios variam de desenhar uma baleia em uma folha até passar a noite em claro ouvindo músicas tristes. À medida que são concluídas, porém, as tarefas tornam-se mais perigosas: escarificar a pele com facas ou lâminas de barbear até o desafio final, dar fim à própria vida. Os participantes que chegam ao último estágio trocam a foto de capa do Facebook para uma imagem de uma baleia azul.

Para o Código Penal brasileiro, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio é punido com reclusão de até seis anos, com a sua consumação, ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa resultar lesão corporal de natureza grave. A pena é duplicada se a vítima é menor de idade.