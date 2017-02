Jovem que devolveu celular achado na rua e pediu vaga de trabalho já recebeu cerca de 20 propostas

A reação a um ato de honestidade tomou conta das redes sociais no início dessa semana e causou uma reviravolta na vida do protagonista da história. Pablo Junior Oliveira de Paula, de 16 anos, devolveu ao dono, Nikolas Soares, de 29 anos, um celular de R$ 2,4 mil perdido em um baile de carnaval no Setor Sul, no último sábado. Ao ser reembolsado pela boa ação, pediu apenas um emprego. Na segunda-feira Nikolas compartilhou o currículo do adolescente em seu perfil do Facebook e até a tarde de ontem 4,5 mil pessoas já haviam reagido à publicação.

Eram dez horas da noite de sábado quando o analista de redes Nikolas Soares tirou o celular corporativo do bolso para pedir um carro do aplicativo Uber em frente ao evento de carnaval em que participava, no Setor Sul. Porém ele não percebeu que ao puxar um aparelho do bolso o outro, pessoal, havia caído, um Iphone 6, equivalente a R$ 2,4 mil.

Pouco tempo após a perda, Pablo foi até o local acompanhando um amigo que esperava uma pessoa que estava na festa, quando encontrou o celular. Tentou entrar em contato com o dono, porém Nikolas já havia bloqueado o aparelho através de seu sistema de segurança. No dia seguinte o adolescente contatou o proprietário pelo número fornecido na tela de bloqueio do celular e combinou a devolução.

No encontro marcado, o proprietário chegou a oferecer 200 reais a Pablo Junior pela ação. “Eu já perdi outros três aparelhos desse e nunca me devolveram, já ia comprar outro de toda forma”, diz o jovem ao completar que só deixaria o local após a bonificação. Pablo aceitou, mas antes sugeriu uma contraproposta que pegou o analista de surpresa: um emprego.

Porém, na empresa em que trabalhava não havia vaga, mas pediu o currículo de Pablo e prometeu ajudá-lo. Na manhã seguinte, segunda-feira, teve a ideia de compartilhar o documento para tentar atingir alguns amigos próximos. Mas nem Nikolas ou Pablo esperavam tamanha repercussão e tantas propostas de emprego em tão pouco tempo.

Além das 4,5 mil reações, mais de mil pessoas já haviam compartilhado a publicação, aumentando assim o nível de alcance e visualização do currículo. Tanta repercussão assim deveria gerar a tão aguardada vaga de Pablo, e surgiu, mas não apenas uma. Apenas em dois dias o jovem já conseguiu cerca de vinte oportunidades de emprego nas mais diversas áreas.