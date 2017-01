Jovem que atropelou entregador diz que fugiu por estar assustado

Prestou depoimento, na tarde desta terça-feira (31), o estudante Gabriel Ribeiro Júnior, de 26 anos, suspeito de causar o acidente que matou o entregador Darlan Ernestino da Silva Santos, de 34 anos, na madruga de domingo em Goiânia. À polícia, o jovem confirmou o atropelamento e a fuga do local sem prestar socorro à vítima, mas nega ter avançado o sinal vermelho.

Gabriel preferiu não dar entrevistas. Ele estava acompanhado do advogado Homero Figueiredo, que repassou as informações à imprensa. Segundo do advogado, o jovem não ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir o veículo e fugiu sem prestar socorro porque ficou muito assustado. "Ele nunca havia sofrido um acidente antes", argumentou.

A titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Nilda de Andrade, intimou Gabriel após identificar o veículo que ele dirigia, um Voyage branco. O atropelamento que vitimou o entregador, assim como o carro do estudante, foi flagrado por câmeras de segurança.

Segundo Homero, o jovem estava cansado, pois havia acabado de chegar a Goiânia na noite de sábado, de uma viagem do Rio de Janeiro. O advogado conta que o estudante veio dirigindo do outro Estado e, chegando em casa, houve uma discussão com os pais.

Por conta da discussão, Gabriel teria ido dormir em outra propriedade da família. De madrugada, o jovem teria recebido uma mensagem da mãe pedindo que ele voltasse para casa. Por isso, saiu por volta das 5h30 em direção ao local onde reside com os pais, quando houve o acidente.

Segundo o advogado, a família não tentou se desfazer do veículo para despistar o acidente. Com medo, Gabriel não teria contado à mãe sobre o atropelamento. "Ele disse à mãe apenas que tinha ocorrido uma acidente. Como ela é proprietária do veículo, acionou o seguro e a seguradora pediu para que ela deixasse o carro na concessionária", relata.

Pelas imagens das câmeras, é possível ver o momento em que o Voyage branco passa em alta velocidade e atinge a moto de Darlan, que seguia devagar. Entretanto, o advogado preferiu não comentar a velocidade de Gabriel. "Essa questão é a perícia que terá de afirmar."