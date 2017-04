Jovem preso com 8,5 kg de cocaína escondidos em presente para mãe; veja vídeo

O flagrante aconteceu às 14h do domingo (16), no KM 327 da BR-153, próximo ao município de Colinas. A PRF informa que abordaram um ônibus de turismo que saiu de Goiânia (GO) e seguia com destino a Teresina, no Piauí. Na ocasião, a equipe da PRF apreendeu duas caixas de som novas que estavam sendo transportadas sem a respectiva nota fiscal, as mesmas estavam em uma caixa de papelão no bagageiro do ônibus.

Ao ser questionado sobre o conteúdo da caixa de papelão, o mesmo relatou que se tratava de duas caixas de som novas que havia comprado para presentear sua mãe. O passageiro relatou, também, que estava indo para Fortaleza (CE) passar férias e que ficaria por lá cerca de 20 dias, e que no retorno entregaria o presente a sua mãe.

De acordo com a PRF, agentes sentiram “um odor característico de substâncias entorpecentes” e resolveu abrir as laterais das duas caixas. Lá encontraram quatro sacos plásticos em cada caixa, os quais estavam preenchidos com cocaína, totalizando oito sacos que pesaram 8.400g.

O jovem foi preso em flagrante e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para prosseguimento das providências jurídicas cabíveis.

Assista o vídeo divulgado pela PRF: