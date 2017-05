Jovem presenciou estupro de namorada antes de ser degolado, diz polícia

Em depoimento à Polícia Civil, uma adolescente de 15 anos revelou nesta quarta-feira, (3), que o namorado a assistiu sendo estuprada e logo depois foi degolado e teve o corpo jogado no Rio Parnaíba, na cidade de Uruçuí, no Sul do Piauí. Segundo o delegado Bruno Ursulino, responsável pelas investigações, a jovem ficou em poder dos criminosos por cerca de uma hora.

O delegado narrou que a jovem, grávida de seis meses, disse que ela e o namorado foram abordados por três adolescentes e que o namorado foi brutalmente agredido e amarrado. Afirmou também ter sido estuprada por dois dos três suspeitos e que após ter sofrido a violência sexual, os suspeitos degolaram seu namorado e jogaram o corpo no rio.

Poucas horas após o crime, a polícia prendeu três adolescentes suspeitos da prática dos crimes, que confessaram tudo, de acordo com Ursulino. Ele esclareceu que a ação criminosa teria se desenvolvido entre a meia noite e uma hora da madrugada e afirmou que a jovem estava “muito machucada” e encontrou socorro em uma viatura da Polícia Militar, onde pediu ajuda.

Morte registrada

Logo após a apreensão dos adolescentes suspeitos, a polícia recolheu celulares dos envolvidos e das vítimas em busca de imagens do momento em que um rapaz de 19 anos foi degolado e teve o corpo jogado no rio. O delegado relatou que as imagens teriam sido feitas pelos criminosos, com o uso de telefones celulares.

Investigação

Os três suspeitos permanecem na delegacia de Uruçuí e deverão em breve ser transferidos para Teresina. O Conselho Tutelar já foi informado do caso e deve acompanhar. A Defensoria Pública, por sua vez, aguarda notificação para atuar em favor dos menores.

O delegado informou que a namorada do jovem morto será encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis) em Teresina, onde deve ser submetida a vários exames.