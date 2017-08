Jovem piloto de motocross goiano morre em acidente de trânsito

Pablo Gerônimo de Sousa, mais conhecido como "Cornetinha", de 18 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Rua 14, no Setor São José, em Goiânia, no início da noite desta quinta-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado inconsciente e com vários ferimentos pelo corpo. Ele não resistiu e morreu antes de ser socorrido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor do veículo fugiu do local por temer a reação de testemunhas. Ele buscou refúgio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, no Setor Aeroviário, e está sob custódia da polícia.

A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) deve ser acionada para ouvir o motorista e investigar o acidente.

Cornetinha é conhecido entre o público jovem por ter participado de campeonatos de motocross.