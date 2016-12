Jovem pega arma de vigilante e comete suicídio em agência bancária

Um jovem de 23 anos cometeu suicídio no final da tarde desta quarta-feira (21), dentro de uma agência do Banco Itaú no centro da cidade de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo.

De acordo com a Guarda Municipal da cidade, o rapaz pegou a arma do vigilante da agência, localizada na Avenida Andrade Neves, e deu um tiro na boca, próximo à porta giratória da saída do local. Antes de se matar, o rapaz conversou com o gerente da agência.

Em nota, o Banco Itaú afirmou que a agência ficará fechada. Não houve outros feridos nem danos materiais, segundo o comunicado. A empresa lamentou o ocorrido e disse estar à disposição das autoridades para a investigação do caso.