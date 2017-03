Jovem morto em praça aguardava traficante com encomenda de cocaína

O adolescente Luís Fernando da Silva, de 15 anos, conhecido como Chuck, foi morto com vários tiros por volta das 21 horas de sexta-feira, quando estava na Praça Boaventura, como é conhecida a Praça Vereador Boaventura Moreira de Andrade, na Vila Nova. Usava bermuda xadrez, chinelos e uma camiseta do Bayern de Munique, que parecia ser uma paixão. Tinha corte de cabelo ao estilo de grandes jogadores de futebol e uma corrente prateada no pescoço. Algumas pulseiras no braço direito completavam o visual do adolescente que já estava em conflito com a lei. Teria participado de roubo de carros, roubo a residências e de homicídios, apesar da pouca idade. Estava na praça aguardando um traficante. Havia feito uma encomenda de 250 gramas de cocaína.

Testemunhas contaram que Luís Fernando estava na praça quando três rapazes chegaram em um Volkswagem Up! branco, estacionaram o carro e foram andando até a vítima. Ao se aproximarem, atiraram. Foram mais de 10 tiros e o adolescente morreu no meio da rua, para onde correu numa desesperada tentativa de fuga. Os assassinos, também jovens, entraram no carro e fugiram em alta velocidade.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram primeiro ao local e constataram que Luís Fernando já estava morto e que armas de diferentes calibres foram utilizadas. O delegado Francisco José da Silva Costa Júnior, adjunto da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) é o responsável pelo inquérito que vai apurar a morte do adolescente. Ontem ele não foi localizado para falar sobre o crime.

Facadas

A DIH vai investigar também o assassinato de Alexandro Pires dos Santos Silva, de 40, morto a facadas na madrugada de ontem, na Rua CP-58, no Jardim Primavera, região Noroeste da capital. A Polícia Civil não encontrou nenhuma testemunha e não soube informar qual seria a motivação do crime.