Jovem morre baleado a caminho do trabalho em Águas Lindas de Goiás

Um rapaz de 21 anos morreu baleado quando ia para o trabalho de carona com o irmão. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no município de Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava como passageiro dentro de um carro que o irmão dirigia. Ao passar por um quebra molas, a velocidade foi reduzida. Dois homens em uma moto aproveitaram esse momento para se aproximar e dar dois tiros contra o veículo. Um dos disparos acertou a vítima.

O irmão chegou a levar o rapaz baleado para o hospital, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu. A vítima não tinha passagens pela polícia. Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) apura sobre a autoria e a motivação do crime.