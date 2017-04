Jovem morre após ser atropelada por viatura da Rotam, em Goiânia

A jovem Isabela Cristina Alves dos Santos, de 20 anos, que foi atropelada por uma viatura da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar, no último sábado (8), morreu na manhã desta segunda-feira (10), no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A assessoria de imprensa da unidade confirmou a morte.

De acordo com a Polícia Civil, a viatura seguia no sentido Setor Leste Universitário/Avenida Independência, quando colidiu com a bicicleta em que estavam as mulheres de 20 e 19 anos, que trafegavam no sentido oposto e foram arremessadas ao chão no cruzamento da 5ª Avenida com a Avenida Vereador Germano Alves.

Viaturas do Corpo de Bombeiros encaminharam a moça de 20 anos, em estado gravíssimo, para o Hugo e a de 19 anos ao Hospital de Queimaduras, onde ela passou por uma consulta já recebeu alta. Isabela, que estava na garupa, foi intubada e respirava com o auxílio de aparelhos, mas não resistiu e morreu.

Após o acidente, a assessoria da Polícia Militar informou que a equipe que se envolveu no acidente estava em atendimento a uma ocorrência e, assim que ocorreu a batida, acionou o Corpo de Bombeiros. A corporação destacou que o veículo “estava passando pelo cruzamento dentro da regulamentação legal (sinal verde)”.

De acordo com a delegada Adriana Fernandes Carvalho, da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), os peritos constataram que a bicicleta estava sem freio.

A PM disse que o caso será apurado. “Serão adotados todos os procedimentos legais que o caso requer, inclusive com a devida instauração do inquérito técnico,uma vez que este é o procedimento administrativo adequado para a apuração de fatos dessa natureza”.