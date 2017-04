Jovem morre afogado em praia artificial em Três Ranchos

Atualizada às 10h.

Um jovem de 22 anos morreu afogado no Lago Azul, em Três Ranchos, na região sudeste do Estado, na tarde deste domingo (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Pablo Henrique de Oliveira Pereira estava em uma praia artificial a cerca de 30 metros da margem e se afogou. O jovem estava fora da área demarcada para banho.

Equipes dos Bombeiros usaram nadadeiras e conseguiram localizar o corpo dele. A corporação não soube informar como aconteceu o afogamento.

A prefeitura de Três Ranchos informou, em nota, que não houve negligência das equipes de socorro da cidade. Explicou que Salva Vidas do Corpo de Bombeiros de Catalão ficam a todo tempo no local, principalmente nos finais de semana com feriados prolongados.

Falou também que ficam à disposição da população e dos turistas ambulâncias, médicos, além do reforço do policiamento.